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Adana'da kadın hırsızlar girdikleri evden pirinç, bulgur, makarna ve elektrikli ocak çaldı

Adana'da kadın hırsızlar girdikleri evden pirinç, bulgur, makarna ve elektrikli ocak çaldı

14 Haziran 2026 | 10:11

Adana'da bir eve giren 3 kadın, mutfakta bulunan pirinç, bulgur, makarna ve elektrikli ocağı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kadın, bir eve girerek mutfakta bulunan gıda malzemelerini ve elektrikli ocağı aldı. Evde bulunan pirinç, bulgur ve makarnaları toplayan şüpheliler, daha sonra elektrikli ocağı da yanlarına alarak olay yerinden uzaklaştı.
Bir süre sonra eve gelen ev sahibi, mutfaktaki malzemelerin ve elektrikli ocağın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin yakalanması için inceleme başlattı.
Öte yandan 3 kadının eve girip malzemeleri alarak uzaklaşması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin rahat tavırlarla sokaktan gelip sanki kendi evleriymiş gibi eve girdikleri 15 dakika kaldıktan sora çıkıp gittikleri görüldü.

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