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Hırsızlar motoru çalıştıramadı: Esnafın

Hırsızlar motoru çalıştıramadı: Esnafın "helal parayla aldım" dediği motosikleti iterek çaldılar! | Video

14 Haziran 2026 | 09:22

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Abdurrezzak Özbek'e ait motosiklet, iş yerinin önünden iki şüpheli tarafından çalındı. Hırsızların motosikleti çalıştıramayınca iterek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahallede bulunan işyerinde yaşandı. Mahallede yaşayan Abdurrezzak Özbek, balıkçılık yaparak geçimini sağlıyor. Gece saat 01.30 sıralarında Özbek'e ait motosiklet işyerin önünde park halindeyken çalındı. Motosikletin çalındığını fark eden Özbek, kamera kayıtlarında olay anını görüntülerini incelediğinde iki şüphelinin motosikletini çaldığını fark etti. Görüntülerde; Özbek'in işyerinde çalıştığı esnada iki şüphelinin park halindeki motosikleti çalıştırmayı beceremeyince ittirerek çaldığı görüldü. Motosikletin çalınması üzerine durumu 112 Acil Çağrı ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. İşyerinde çalıştığı esnada motosikleti çalınan esnaf Abdurrezzak Özbek, helal parayla aldım dediği motosikletin bulunmasını istiyor.
"Dün gece Saat 01.30'da iş yerinde çalıştığımız esnada motosikletim kapının önünden çalındı"
İşyerinde çalıştığı esnada park halindeki motosikletin çalındığını söyleyen esnaf Abdurrezzak Özbek, "Dün gece Saat 01.30'da iş yerinde çalıştığımız esnada motosikletim kapının önünden çalındı. Polisimizden yardım bekliyorum motosikletimin bulunmasını istiyorum. Allah'a şükür helal parayla alınmış ve emek dökülmüş bir motosiklet yetkililere sesleniyorum. Motosikletimin bulunması devletime polisime güveniyorum yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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