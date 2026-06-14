Video Yaşam Hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi ölümden döndü! Kaza anı kamerada
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi ölümden döndü! Kaza anı kamerada

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi ölümden döndü! Kaza anı kamerada

14 Haziran 2026 | 11:58

Karaman'da hafif ticari araçla motosikletin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, Yenimahalle İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ç. yönetimindeki 70 ABG 200 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile S.B. idaresindeki 33 KFN 20 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araçla motosikletin çarpışması ve motosiklettekilerin savrulma anı görülüyor.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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