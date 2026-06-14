Video Yaşam Brezilya'da halatla atlama faciası! Halatları unutuldu, yaşamını yitirdi
Brezilya'da halatla atlama faciası! Halatları unutuldu, yaşamını yitirdi

Brezilya'da halatla atlama faciası! Halatları unutuldu, yaşamını yitirdi

14 Haziran 2026 | 12:29

Brezilya'nın Limeira kentinde halatla yüksekten atlama etkinliği sırasında güvenlik teçhizatı bağlanmadan 40 metre yükseklikten atılan bir kadın hayatını kaybetti, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Limeira kentinde 21 yaşındaki bir kadın, köprüde düzenlenen "bungee jumping" (halatla yüksekten atlama) etkinliği sırasında güvenlik halatları bağlanmadan çalışanlar tarafından yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı atıldı. Halatların bağlanmasının unutulduğunun fark edilmesi üzerine yetkililer duruma müdahale etti. Kadının olayda hayatını kaybettiği açıklandı.
Olay kısa sürede yerel basında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kadının güvenlik teçhizatı bağlanmadan köprüden atıldığı anların görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı.
Yerel kaynaklar, kazanın ardından bazı organizatörlerin olay yerinden hızla uzaklaştığını belirtti. Yetkililerin polis helikopteri desteğiyle başlattığı operasyon sonucunda, olayla bağlantılı ve aralarında olay yerinden kaçan 2 kişinin de bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı.
Yerel basındaki iddialara göre, hayatını kaybeden kadının nişanlısı da etkinlik sırasında köprüde bulunuyordu. Nişanlısının, genç kadının ölüm haberini almasının ardından sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duyduğu aktarıldı.
Sao Paulo polisi, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Brezilya’da halatla atlama faciası! Halatları unutuldu, yaşamını yitirdi 00:27
Brezilya'da halatla atlama faciası! Halatları unutuldu, yaşamını yitirdi 14.06.2026 | 12:26
Tekmeler ve sandalyeler yeterli olmadı: Köpek kadının kolunu böyle kopardı | Video 02:49
Tekmeler ve sandalyeler yeterli olmadı: Köpek kadının kolunu böyle kopardı | Video 14.06.2026 | 12:16
Serinlemek için girdikleri gölette boğuldular: 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı 03:01
Serinlemek için girdikleri gölette boğuldular: 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı 14.06.2026 | 12:04
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi ölümden döndü! Kaza anı kamerada 01:14
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi ölümden döndü! Kaza anı kamerada 14.06.2026 | 11:48
13 yaşındaki çocuk çaldığı minibüsle İstanbul turu yaptı! Polis havadan takiple yakaladı 08:55
13 yaşındaki çocuk çaldığı minibüsle İstanbul turu yaptı! Polis havadan takiple yakaladı 14.06.2026 | 11:23
Esenyurt’ta bir İETT şoförü, kendisine küfür edip yolunu kesen şahsa böyle tepki gösterdi | Video 03:56
Esenyurt'ta bir İETT şoförü, kendisine küfür edip yolunu kesen şahsa böyle tepki gösterdi | Video 14.06.2026 | 10:26
Motosiklete bağladığı köpeği metrelerce koşturdu! 8 bin 678 lira ceza kesildi 00:37
Motosiklete bağladığı köpeği metrelerce koşturdu! 8 bin 678 lira ceza kesildi 14.06.2026 | 10:25
Adana’da kadın hırsızlar girdikleri evden pirinç, bulgur, makarna ve elektrikli ocak çaldı 00:55
Adana'da kadın hırsızlar girdikleri evden pirinç, bulgur, makarna ve elektrikli ocak çaldı 14.06.2026 | 10:08
Saklandığı ev ablukaya alındı, yakalanınca çalsaydınız açardım dedi! 02:30
Saklandığı ev ablukaya alındı, yakalanınca "çalsaydınız açardım" dedi! 14.06.2026 | 09:46
Ekmek teknesi küle dönmesin diye mücadele eden esnafın vücudu yaşanan patlamayla yandı 06:04
Ekmek teknesi küle dönmesin diye mücadele eden esnafın vücudu yaşanan patlamayla yandı 14.06.2026 | 09:28
Hırsızlar motoru çalıştıramadı: Esnafın helal parayla aldım dediği motosikleti iterek çaldılar! | Video 01:30
Hırsızlar motoru çalıştıramadı: Esnafın "helal parayla aldım" dediği motosikleti iterek çaldılar! | Video 14.06.2026 | 09:20
Hatay’da milli maç heyecanı! Antakya’da yağmura rağmen milli maçı dev ekrandan takip ettiler 02:16
Hatay'da milli maç heyecanı! Antakya’da yağmura rağmen milli maçı dev ekrandan takip ettiler 14.06.2026 | 09:02
Manisa’da sel baskını: Sular evin kapısından taştı! | Video 01:36
Manisa'da sel baskını: Sular evin kapısından taştı! | Video 14.06.2026 | 08:52
Bahçede fenalaşan hasta, tekneyle ambulansa ulaştırıldı | Video 01:23
Bahçede fenalaşan hasta, tekneyle ambulansa ulaştırıldı | Video 13.06.2026 | 16:39
Ankara’da dolu yağışı ve sağanak etkili oldu: O anlar böyle görüntülendi | Video 01:40
Ankara'da dolu yağışı ve sağanak etkili oldu: O anlar böyle görüntülendi | Video 13.06.2026 | 16:11
Bursa’da dehşet anları kamerada: ’Yan bakma’ kavgası silahlı saldırıya dönüştü! | Video 01:03
Bursa'da dehşet anları kamerada: 'Yan bakma' kavgası silahlı saldırıya dönüştü! | Video 13.06.2026 | 15:32
Pazarda sahte döviz ve altınlarla alışveriş yapmaya çalıştı, esnaf ve zabıtanın dikkatiyle yakalandı | Video 04:02
Pazarda sahte döviz ve altınlarla alışveriş yapmaya çalıştı, esnaf ve zabıtanın dikkatiyle yakalandı | Video 13.06.2026 | 14:58
Otomobil önce kaldırıma sonra reklam tabelasına çarptı: 2 yaralı | Video 01:15
Otomobil önce kaldırıma sonra reklam tabelasına çarptı: 2 yaralı | Video 13.06.2026 | 13:30
Batman’da zehir tacirlerine darbe: Tır dorsesinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:11
Batman’da zehir tacirlerine darbe: Tır dorsesinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 13.06.2026 | 12:49
Nevşehir merkezli 120 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 17 tutuklama | Video 01:03
Nevşehir merkezli 120 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 17 tutuklama | Video 13.06.2026 | 12:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA