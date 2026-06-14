Video Yaşam Esenyurt'ta bir İETT şoförü, kendisine küfür edip yolunu kesen şahsa böyle tepki gösterdi | Video
Esenyurt'ta bir İETT şoförü, kendisine küfür edip yolunu kesen şahsa böyle tepki gösterdi | Video

Esenyurt'ta bir İETT şoförü, kendisine küfür edip yolunu kesen şahsa böyle tepki gösterdi | Video

14 Haziran 2026 | 10:30

Esenyurt'ta dün bir İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında otobüs şoförü, kendisine küfrederek önünü kestiğini iddia ettiği şahsa, "4 yaşındaki çocuğum da küfrediyor. Senin ondan ne farkın var" diyerek tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre trafikte yaşanan yol verme tartışmasının ardından bir şahıs, kendisine tükürdüğünü öne sürdüğü İETT şoförüne tepki göstererek otobüsün önünü kesti. Bunun üzerine şoför, "4 yaşındaki çocuğum da küfrediyor. Senin ondan ne farkın var" sözleriyle karşılık verdi. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, otomobil sürücüsünün İETT otobüsünün önünü kestiği, şoförle tartıştığı ve daha sonra cep telefonuyla otobüsü görüntülediği görüldü. Olay sırasında otobüste bulunan yolcuların da sürücüye tepki gösterdiği öğrenildi.

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