Manisa'da sel baskını: Sular evin kapısından taştı! | Video
14 Haziran 2026 | 08:58
Manisa’nın Salihli ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sel sularının bir evin kapısından taştığı anlar ise kameraya yansıdı.
Salihli ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Kurudere, Turan, Atatürk, Fevzibaşa caddeleri ve bazı mahallelerde sel meydana geldi. Ağaçların da devrildiği selde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sel sularının, bir evin kapısından taştığı anlar ise kameraya yansıdı. Demir yolu hattının da su altında kalması nedeniyle seferlere bir süreliğine ara verildi. Belediye ekipleri, su basan bölgelerde çalışma başlattı.
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