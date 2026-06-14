Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı! O anlar kamerada 14 Haziran 2026 | 15:02 Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi Akkum mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane sapağından sahil istikametine seyir halinde olan 55 AVF 702 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan E.S. ve Ö.S. isimli 2 kişi araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle bölgede panik oluşurken, kısa sürede bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları yaptıkları çalışma neticesinde bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntüde; hakimiyetini kaybeden otomobilin savrulup park halindeki araçlara çarptığı anlar yer alıyor.