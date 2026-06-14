İnterpol tarafından aranan şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalandı!
14 Haziran 2026 | 16:58
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Interpol tarafından aranan R.A.(28) isimli şahıs 14 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen tahkikatta, şüphelinin İran adli makamlarınca arandığı belirlendi. Yapılan sorgulamada R.A. hakkında uyuşturucu madde suçunun yanı sıra kaçakçılık suçları, vize, ikamet ve çalışma izni ihlalleri ile benzeri konularda tahdit kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
Yakalanan şüphelinin ilgili ülkeye iadesine yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
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