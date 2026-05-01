İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri: Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatıldı | Video
01 Mayıs 2026 | 08:48
İstanbul genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan geniş güvenlik tedbirleri Kadıköy'de uygulamaya konuldu. Valilik kararıyla Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatılırken, bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edildi.
Kadıköy Rıhtım ve çevresinde polis ekiplerinin geniş güvenlik koridoru oluşturduğu görülürken, bölge genelinde denetimler sıklaştırıldı. Alınan önlemlerle olası izinsiz toplanma ve yürüyüşlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Emniyet güçlerinin ilçe genelindeki koordineli bekleyişi ve saha denetimleri gün boyu devam edecek şekilde planlandı.
Şişli'de 1 Mayıs nedeniyle güvenlik önlemleri alındı | Video 01.05.2026 | 08:07
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik o soruya bakın ne yanıt verdi! 30.04.2026 | 23:57
Adana’da yamaç paraşütü kazası: Ağaçta mahsur kaldı 30.04.2026 | 22:16
Hafif ticari araçlar çarpıştı: 3 yaralı 30.04.2026 | 19:34
Iğdır'da siber suç operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video 30.04.2026 | 14:05
Ambulansla taksinin çarpıştığı kaza kamerada: 5 yaralı | Video 30.04.2026 | 13:17
Cami duvar boşluğundaki sır yüzyıllar sonra ortaya çıktı | Video 30.04.2026 | 11:24
Maskeli beşler girdikleri işletmelerde çelik kasaları böyle patlattı | Video 30.04.2026 | 11:00
Bursa'da zincirleme kaza: 3 araç hurdaya döndü | Video 30.04.2026 | 10:26
