İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri: Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatıldı | Video

01 Mayıs 2026 | 08:48

İstanbul genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan geniş güvenlik tedbirleri Kadıköy'de uygulamaya konuldu. Valilik kararıyla Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatılırken, bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edildi.