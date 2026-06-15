Video Yaşam Sosyal medya üzerinden husumetlilerdi: Silahla saldırıp, o anları kayda aldı!
Sosyal medya üzerinden husumetlilerdi: Silahla saldırıp, o anları kayda aldı!

Sosyal medya üzerinden husumetlilerdi: Silahla saldırıp, o anları kayda aldı!

15 Haziran 2026 | 09:11

Sarıyer’de M.A. (28) sanal medya üzerinden husumetli olduğu B.D.'nin (38) bulunduğu araca silahla ateş etti. Saldırıda B.D. yaralanırken, park halindeki bir araca da kurşun isabet etti. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen B.D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırı anını cep telefonuyla kaydeden şüpheli, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

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Olay, öğle saatlerinde İstinye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (28) sanal medya üzerinden husumetli olduğu B.D.'nin (38) bulunduğu araca silahla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen B.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan saldırı sırasında park halindeki başka bir araca da kurşun isabet ettiği belirlendi.

SALDIRI ANINI TELEFONUYLA KAYDEDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheli M.A.'nın gerçekleştirdiği saldırıyı cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı. Görüntülerde, M.A.'nın silahla ateş ederek 'Kime şekil yapıyorsunuz, beni mi tehdit ediyorsunuz' demesi ve saldırı nedeniyle kaçan B.D.'yi kovaladığı anlar yer aldı. Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Taraflar arasındaki husumetin sanal medya üzerinden başladığı öğrenildi.

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