Metrobüste yan bakma kavgası cinayetle bitmişti! O görüntüler ortaya çıktı!

08 Haziran 2026 23:15

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüste B.B., ve babası M.B. ile 22 yaşındaki Ferdi Aras arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Baba ve oğlu metrobüsten indikten sonra bir süre takip ettikleri Ferdi Aras’ı bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken baba ve oğlu gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olay anına dair görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde duraktaki kavga anları ve Ferdi Aras’ın son görüntüleri yer alıyor.