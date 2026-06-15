El freni çekilmeyen otomobil hareket edip minibüse çarptı! O anlar kamerada

15 Haziran 2026 | 09:44

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir sokağa park edilen otomobil, el freni çekilmediği için hareket edip park halindeki minibüse çarptı. O anlar kameraya yansıdı.