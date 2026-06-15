Nefes borusuna kek kaçtı, aracı durdurdu: Polisin heimlich manevrası sürücünün hayatını kurtardı! | Video 15 Haziran 2026 | 11:24 Çankırı’da aracıyla seyir halindeyken yediği kek nefes borusuna kaçan sürücü, polisin heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, il merkezi Yapraklı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda seyir halinde ilerleyen bir araç sürücüsünün yediği kek nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken sürücü kendisini araçtan dışarı attı. O esnada durumu fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis ekipleri sürücüye heimlich manevrasıyla hemen müdahale etti. Sürücünün soluk borusunu tıkayan kek, polis ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı tekrar nefes alması sağlandı.

O anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.