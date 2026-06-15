Kapkaççı çifte drone operasyonu!
15 Haziran 2026 | 10:10
İstanbul’da seri kapkaç olayları gerçekleştiren 1’i erkek, 1’i kadın iki suç ortağı, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri’nin film gibi operasyonuyla yakalandı. Önce kapkaççıların kapkaç olaylarında kullandıkları motosiklet park halinde bulundu. Drone ile havadan gizlice izlemeye alınan motosiklete gelen ve sevgili oldukları ifade edilen iki suç ortağı tutuklandı.
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