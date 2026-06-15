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TEM Otoyolu'nda seyir halindeki araç alev aldı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki araç alev aldı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

15 Haziran 2026 | 11:41

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki araç bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Araç kullanılmaz hale gelirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan bir araçtan bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü araçtan inerken, alevler bir anda büyüyerek otomobili kapladı. Araçtan yükselen dumanlar TEM otoyolunu kapladı. Araç kullanılmaz hale gelirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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