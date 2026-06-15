Video Yaşam Güvercinlerle oynayan 12 yaşındaki kız camdan düştü! | Video
Güvercinlerle oynayan 12 yaşındaki kız camdan düştü! | Video

Güvercinlerle oynayan 12 yaşındaki kız camdan düştü! | Video

15 Haziran 2026 | 13:15

Şırnak'ın İdil ilçesinde, evlerinin balkonundaki güvercinlerle ilgilendiği sırada 2'nci kattan düşen S.T. (12) adlı kız çocuğu ağır yaralandı. S.T.’nin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 11 Haziran'da İdil ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. S.T., iddiaya göre evlerinin balkonunda bulunan güvercinlerle ilgilendiği sırada dengesini kaybederek 2'nci kattan kaldırıma düştü. Çevredekiler, küçük kızın yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. S.T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen S.T.'nin hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sırasında işte olduğunu belirten baba Muhammed T., "Komşular beni arayıp kızımın düştüğünü söyledi. Hemen eve geldim. Doktorlar durumunun ciddi olduğunu ve tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Balkondaki kuşlara yem ya da su vermek isterken düşmüş olabilir. Şu an Şırnak'ta tedavisi sürüyor. Durumuna göre Diyarbakır'a sevk edilebileceği ve operasyon gerekebileceği söylendi" dedi.

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