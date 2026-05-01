Hatalı dönüş yapan araca motosiklet böyle çarptı: 1 yaralı | Video
01 Mayıs 2026 | 10:33
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerinden savrularak yere düşen ve bir süre sürüklenen motosiklet sürücüsü M.M.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Kazanın, bölgede sola dönüşün yasak olduğu noktada meydana geldiği öğrenilirken, hatalı dönüşün kazaya neden olduğu değerlendiriliyor.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatalı dönüş yapan araca motosiklet böyle çarptı: 1 yaralı | Video 01.05.2026 | 09:50
