Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 26 yaralı | Video
01 Mayıs 2026 | 08:51
Balıkesir'de İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 2 araç ve 10 personel sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kurtarma çalışmalarında 22 yolcu hafif yaralı şekilde tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Otobüsün altında sıkışan 4 ağır yaralı yolcu da ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Otobüs kaldırıldıktan sonra 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından bölge emniyet ekiplerine teslim edildi.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken temizleme çalışmaları sonrasında tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 26 yaralı | Video 01.05.2026 | 08:08
