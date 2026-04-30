1 çocuğun hayatını kaybettiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video

30 Nisan 2026 | 16:22

Van'ın Saray ilçesinde bir çocuğun hayatını kaybettiği ve bir çocuğun yaralandığı köpek dehşetinin yaşandığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Saray ilçesi Kazım Paşa Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan saldırıda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza Özsoy, sabah saatlerinde ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verilirken, A.Ö.'nün Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi ise devam ediyor. Saray Belediyesi bünyesinde çalışan bir personelin gözaltına alındığı ve İçişleri Bakanlığının müfettiş görevlendirdiği köpek dehşetinin yaşandığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaşanan dehşet anı saniye saniye görüntülere yansırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
Öte yandan, Saray ilçesinde 2025 yılında toplam 432, 2026 yılının Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında ise toplam 145 köpeğin toplatıldığı bildirildi.
Avcılar’da hırsızlara karşı yapılan büyük operasyonda 23 şüpheli yakalandı | Video 01:06
Avcılar'da hırsızlara karşı yapılan büyük operasyonda 23 şüpheli yakalandı | Video 30.04.2026 | 14:45
İzmir’de 23 yaşındaki genç kız, burun ameliyatı sonrası hayatını kaybetti! | Video 02:02
İzmir'de 23 yaşındaki genç kız, burun ameliyatı sonrası hayatını kaybetti! | Video 30.04.2026 | 14:36
Iğdır’da siber suç operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video 00:19
Iğdır'da siber suç operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video 30.04.2026 | 14:05
Şanlıurfa merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 42 gözaltı | Video 02:27
Şanlıurfa merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 42 gözaltı | Video 30.04.2026 | 13:33
Ambulansla taksinin çarpıştığı kaza kamerada: 5 yaralı | Video 00:10
Ambulansla taksinin çarpıştığı kaza kamerada: 5 yaralı | Video 30.04.2026 | 13:17
Cami duvar boşluğundaki sır yüzyıllar sonra ortaya çıktı | Video 04:39
Cami duvar boşluğundaki sır yüzyıllar sonra ortaya çıktı | Video 30.04.2026 | 11:24
Bursa’da 25 yaşındaki avukata silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı | Video 03:51
Bursa’da 25 yaşındaki avukata silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı | Video 30.04.2026 | 11:18
Maskeli beşler girdikleri işletmelerde çelik kasaları böyle patlattı | Video 00:38
Maskeli beşler girdikleri işletmelerde çelik kasaları böyle patlattı | Video 30.04.2026 | 11:00
Bağcılar’da 6. sınıf öğrencisi kız öğrenciye İETT otobüsü çarptı: Kaza anı kamerada! | Video 02:03
Bağcılar'da 6. sınıf öğrencisi kız öğrenciye İETT otobüsü çarptı: Kaza anı kamerada! | Video 30.04.2026 | 10:46
Bursa’da zincirleme kaza: 3 araç hurdaya döndü | Video 00:21
Bursa'da zincirleme kaza: 3 araç hurdaya döndü | Video 30.04.2026 | 10:26
8 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü elbise dolabında çarşafa sarılmış halde yakalandı | Video 00:51
8 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü elbise dolabında çarşafa sarılmış halde yakalandı | Video 30.04.2026 | 10:26
Ümraniye’de park halindeki otomobilden 2 kilo altın ve 60 bin Euro çalan şüpheli kamerada | Video 01:59
Ümraniye'de park halindeki otomobilden 2 kilo altın ve 60 bin Euro çalan şüpheli kamerada | Video 30.04.2026 | 09:41
Beton mikseri sürücüsü, metrelerce sürüklediği otomobili fark etmedi! Korku dolu dakikalar kamerada | Video 02:04
Beton mikseri sürücüsü, metrelerce sürüklediği otomobili fark etmedi! Korku dolu dakikalar kamerada | Video 30.04.2026 | 09:31
İstanbul merkezli 3 ilde kara para operasyonu: 11 gözaltı | Video 00:37
İstanbul merkezli 3 ilde kara para operasyonu: 11 gözaltı | Video 30.04.2026 | 09:18
D100’de otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı | Video 01:00
D100’de otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı | Video 30.04.2026 | 09:15
Amasya’da kamyondan kopan teker mağazaya daldı! O anlar kamerada | Video 03:04
Amasya'da kamyondan kopan teker mağazaya daldı! O anlar kamerada | Video 30.04.2026 | 08:42
Van’da sokak köpekleri dehşet saçtı... Bir çocuk öldü, bir çocuk yaralandı | Video 01:22
Van'da sokak köpekleri dehşet saçtı... Bir çocuk öldü, bir çocuk yaralandı | Video 30.04.2026 | 08:30
Küçükçekmece’de polis ekiplerinden kaçmaya çalışan motosikletli şahıslar kaza yaptı | Video 04:16
Küçükçekmece’de polis ekiplerinden kaçmaya çalışan motosikletli şahıslar kaza yaptı | Video 30.04.2026 | 08:26
Edirne ve Van’da uyuşturucuya yönelik operasyonlarda 471 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:55
Edirne ve Van’da uyuşturucuya yönelik operasyonlarda 471 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 30.04.2026 | 08:22

