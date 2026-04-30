Küçükçekmece’de polis ekiplerinden kaçmaya çalışan motosikletli şahıslar kaza yaptı | Video

30 Nisan 2026 | 08:38

İstanbul Küçükçekmece’de polis ekiplerinden kaçmaya çalıştıkları iddia edilen motosikletli iki şahıs, seyir halindeki bir araca çarparak kaza yaptı. Olayda yaralanan şüpheliler ambulansla hastaneye kaldırıldı.