Beyoğlu'nda kavga bahanesiyle yankesicilik yaptılar | Video

29 Nisan 2026 | 14:48

Beyoğlu'nda 5 hırsız, kavgayı ayırma bahanesiyle tarafların üzerindeki değerli materyalleri çaldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri tarafından yakalanan 5 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olay 21 Mart Cumartesi Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri bir kavga ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerinde yaşanan kavga sırasında 5 şüphelinin tarafları ayırma bahanesiyle şahısların üzerindeki çeşitli materyalleri yankesicilik suretiyle çaldıkları görüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Kimlik bilgileri belirlenen A.E.A., M.İ., M.A., İ.İ. ve M.İ. isimli şüphelilerin üstleri arandı. Amalarda bir adet elektronik cihaz ve 6 bin 900 lira para ele geçirildi. Ele geçirilen dijital ürün ve para işlemlerin ardından mağdurlara teslim edilirken, yakalanan şüpheliler "yankesicilik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın’da çok sayıda öğrencinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:09
Bartın'da çok sayıda öğrencinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.04.2026 | 12:18
Bursa’da kanlı pusu! Genç avukatın hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamerada | Video 01:42
Bursa'da kanlı pusu! Genç avukatın hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamerada | Video 29.04.2026 | 12:11
Hakkında 35 yıl 10 ay hapis kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü Bahçelievler’de yakalandı | Video 00:15
Hakkında 35 yıl 10 ay hapis kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü Bahçelievler'de yakalandı | Video 29.04.2026 | 11:34
Önce bariyere, ardından otoyol çalışanlarına çarptı: O anlar kamerada | Video 00:06
Önce bariyere, ardından otoyol çalışanlarına çarptı: O anlar kamerada | Video 29.04.2026 | 10:58
Gaziantep’te yollarda dilencilik ve satıcılık yapan şahıslara operasyon: 14 gözaltı | Video 00:51
Gaziantep'te yollarda dilencilik ve satıcılık yapan şahıslara operasyon: 14 gözaltı | Video 29.04.2026 | 10:39
Maltepe’de sokak ortasında dehşet anları kamerada: Tartıştığı kadını yumruklayarak darbetti! | Video 02:28
Maltepe'de sokak ortasında dehşet anları kamerada: Tartıştığı kadını yumruklayarak darbetti! | Video 29.04.2026 | 10:31
Bartın’da öğrencileri taşıyan otobüs, otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var! | Video 00:27
Bartın'da öğrencileri taşıyan otobüs, otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var! | Video 29.04.2026 | 09:54
Kuralları hiçe sayarak plakasını kapatan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 00:41
Kuralları hiçe sayarak plakasını kapatan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 29.04.2026 | 09:24
Artvin’de tünelde 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 00:08
Artvin'de tünelde 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 29.04.2026 | 08:45
Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde dolu ve sağanak etkili oldu | Video 01:35
Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde dolu ve sağanak etkili oldu | Video 29.04.2026 | 08:36
Eyüpsultan’da doğalgaz çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu | Video 01:46
Eyüpsultan’da doğalgaz çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu | Video 29.04.2026 | 08:13
Denizli’de otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 01:03
Denizli'de otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 29.04.2026 | 08:00
Ankara’da kontrolü kaybeden araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 03:10
Ankara'da kontrolü kaybeden araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 29.04.2026 | 07:56
Beykoz’da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 12 yaralı | Video 01:56
Beykoz’da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 12 yaralı | Video 29.04.2026 | 07:55
Arnavutköy’de kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonu servis aracına böyle çarptı: 1 yaralı 00:40
Arnavutköy’de kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonu servis aracına böyle çarptı: 1 yaralı 28.04.2026 | 23:47
Malatya’da ayı ve yavrusu görüntülendi 00:10
Malatya’da ayı ve yavrusu görüntülendi 28.04.2026 | 23:35
Osmaniye’de pikap alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu 01:04
Osmaniye’de pikap alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu 28.04.2026 | 19:12
Arnavutköy’de otelde ilginç olay: Aynı kişi adına 25 restorandan sipariş verildi | Video 09:15
Arnavutköy'de otelde ilginç olay: Aynı kişi adına 25 restorandan sipariş verildi | Video 28.04.2026 | 16:36
Başakşehir’de alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı | Video 00:56
Başakşehir'de alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı | Video 28.04.2026 | 16:15

