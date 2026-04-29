Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde dolu ve sağanak etkili oldu | Video
29 Nisan 2026 | 08:41
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin yüksek kesimlerinde dolu ve sağanak, kent genelinde ve bazı köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kösepınarı köyü ve İlbistanlı köyü çevresinde aniden bastıran sağanak yağış aralıklarla devam etti. Kösepınarı köyünde kısa süreli yağmur yolları sular altında bırakırken, sağanağın ardında dolu yağdı. Kentin bazı bölgeleri sağanak nedeniyle olumsuz etkilendi. Yetkililer, vatandaşların ani yağışlara karşı dikkatli olmalarını istedi.
