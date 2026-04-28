Metrolar ve duraklarda hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı | Video

İstanbul'da metrolarda ve duraklarda hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin metroda hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk olay Şişli'de 21 Mart Cumartesi günü metroda meydana geldi. Mısır'dan turist olarak İstanbul'a gelen M.T.'nin içinde bir miktar para, kredi kartları, kimlik ve pasaportunun bulunduğu cüzdanı çalındı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin metroda hırsızlık anlarındaki güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, 4 Nisan Cumartesi günü bu kez, Şişhane Metro durağında Hindistan uyruklu K.M.'nin cüzdanı çalındı. 15 Nisan Çarşamba günü meydana gelen olayda ise, Fatih'te T1 Tramvay hattı Gülhane durağında Libya uyruklu E.J.E.Q'nin 7 bin 500 dolar parası çalındı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri üç hırsızlık olayını da aynı şüphelilerin yaptığını belirledi. Kimlikleri tespit edilen R.C.(46) ile Y.M.(46) gözaltına alındı. Şüphelilerin poliste daha önceden suç kayıtları olduğu da belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.