Küçükçekmece'de 'tombala' operasyonu: 5 gözaltı | Video 12 Haziran 2026 | 10:14 Küçükçekmece'de yasa dışı tombala oynandığı belirlenen adrese polis ekiplerince operasyon düzenledi. Operasyonda birçok tombala malzemesi ele geçirilirken, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 5 kişi gözaltına alındı. Ekipler, daha önce de mühürlendiği belirlenen iş yerini tekrar mühürledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Küçükçekmece ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği tarafından ilçe genelinde yasa dışı kumara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda Tevfikbey Mahallesi'ndeki bir adreste yasa dışı tombala oynandığı, açıkta alkol sunumu yapıldığı ve kapalı alanda tütün mamullerinin tüketildiği belirlendi. Söz konusu adrese dün saat 01.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda; 1 tombala oyun makinesi, 2 televizyon, 4 kamera, 2 bin pul ve 175 tombala kartı ele geçirildi. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan B.K. (37), H.V. (35), H.Ç. (72), U.A. (49) ve O.K. (38) isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.

İKİNCİ KEZ MÜHÜRLENDİ

Daha önceden de mühürlenen iş yerinin mührü kırılarak faaliyete devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerince mekanda yapılan arama çalışmaları ve incelemelerinin ardından iş yeri tekrar mühürlendi. Ayrıca mekanda yasa dışı kumar oynadığı tespit edilen 25 şüpheliye de idari işlem yapıldı. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında başlatılan adlı işlemler sürüyor.