Video Yaşam SON DAKİKA: Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 17 gözaltı | Video
SON DAKİKA: Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 17 gözaltı | Video

SON DAKİKA: Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 17 gözaltı | Video

12 Haziran 2026 | 09:28

Son dakika haberi: Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler sağlık kontrolünden geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, Silivri Belediyesi'nin önünde de polis ekiplerinin önlem aldığı görüldü.

Şüpheliler adliyeye sevk edilmeden önce Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Silivri Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: 17 gözaltı | Video 01:27
SON DAKİKA: Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 17 gözaltı | Video 12.06.2026 | 09:13
Fatih’te 3 motosiklet birbirine girdi: 1’i ağır 5 yaralı | Video 02:37
Fatih'te 3 motosiklet birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı | Video 12.06.2026 | 08:51
İstanbul’da DEAŞ’a para aktaran 8 şüpheli yakalandı | Video 00:34
İstanbul’da DEAŞ’a para aktaran 8 şüpheli yakalandı | Video 12.06.2026 | 08:11
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı 00:47
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı 11.06.2026 | 23:51
Hatay’da akılalmaz kaza: Tarım aletinde sıkışan çiftçi yaralandı! O anlar kamerada 00:24
Hatay'da akılalmaz kaza: Tarım aletinde sıkışan çiftçi yaralandı! O anlar kamerada 11.06.2026 | 16:46
Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada 00:56
Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada 11.06.2026 | 15:39
Samsun’da telsizli fuhuş şebekesi çökertildi: Telsiz, silah ve ajandalarla yakalandılar 01:04
Samsun'da telsizli fuhuş şebekesi çökertildi: Telsiz, silah ve ajandalarla yakalandılar 11.06.2026 | 15:07
Silahlı kavgada 5 tutuklama: 15 yaşındaki Ayaz kaldırıldığı hastanede öldü! 01:00
Silahlı kavgada 5 tutuklama: 15 yaşındaki Ayaz kaldırıldığı hastanede öldü! 11.06.2026 | 14:28
Otokoç saldırısına beş gözaltı… Adliyeye sevk edildiler 00:41
Otokoç saldırısına beş gözaltı… Adliyeye sevk edildiler 11.06.2026 | 14:22
Hong Kong’lu kadını 2,5 milyon dolar dolandırdı, İstanbul’da yakalandı! 00:44
Hong Kong'lu kadını 2,5 milyon dolar dolandırdı, İstanbul'da yakalandı! 11.06.2026 | 14:14
SON DAKİKA… Mezdeke Aynur Kanbur cinayetinde korkunç iddia! Her şeyi cezaevinde planlamış: Olaydan 4 ay önce… 00:32
SON DAKİKA… Mezdeke Aynur Kanbur cinayetinde korkunç iddia! Her şeyi cezaevinde planlamış: Olaydan 4 ay önce… 11.06.2026 | 13:59
Banka ATM’sinden 500 bin lira çalan şüpheli ertesi gün yakalandı: Hırsız şirketin eski çalışanı çıktı 04:03
Banka ATM'sinden 500 bin lira çalan şüpheli ertesi gün yakalandı: Hırsız şirketin eski çalışanı çıktı 11.06.2026 | 13:40
Sokak ortasında 6 kadın tarafından darbedilmişti! Talihsiz anne kabus dakikalarını anlattı: Üzerimdeki kıyafetleri çıkarıp... 05:36
Sokak ortasında 6 kadın tarafından darbedilmişti! Talihsiz anne kabus dakikalarını anlattı: Üzerimdeki kıyafetleri çıkarıp... 11.06.2026 | 13:15
Nişan dönüşü felaket! 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı 00:56
Nişan dönüşü felaket! 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı 11.06.2026 | 11:33
Bisikleti çaldı, işin içine polis girince geri getirdi 00:31
Bisikleti çaldı, işin içine polis girince geri getirdi 11.06.2026 | 11:04
Tramvayda reşit olmayan kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs yolcular tarafından darbedildi! ’O senin evladın yaşında’ | Video 01:17
Tramvayda reşit olmayan kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs yolcular tarafından darbedildi! 'O senin evladın yaşında' | Video 11.06.2026 | 10:56
Skutere gizlemişler! ’Sipariş defteriyle’ uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere baskın | Video 01:08
Skutere gizlemişler! 'Sipariş defteriyle' uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere baskın | Video 11.06.2026 | 10:49
Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı: Kaza anı kamerada 00:32
Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı: Kaza anı kamerada 11.06.2026 | 10:05
Yayalara yol vermeyen sürücülere toplam 1 milyon 358 bin TL ceza! Kameralardan tek tek tespit edildi 00:53
Yayalara yol vermeyen sürücülere toplam 1 milyon 358 bin TL ceza! Kameralardan tek tek tespit edildi 11.06.2026 | 09:25
Çalacakları ayakkabıların kalitesini kontrol ederken kameraya yakalandılar! Suç makinesi çocuklar tutuklandı 00:45
Çalacakları ayakkabıların kalitesini kontrol ederken kameraya yakalandılar! Suç makinesi çocuklar tutuklandı 11.06.2026 | 09:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA