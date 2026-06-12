SON DAKİKA: Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 17 gözaltı | Video
12 Haziran 2026 | 09:28
Son dakika haberi: Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheliler adliyeye sevk edilmeden önce Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
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