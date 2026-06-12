Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: Yakalanan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı | Video
12 Haziran 2026 | 09:44
Eskişehir'de uyuşturucu maddeleri vücut boşluklarında ve mide içerisinde taşıdığı belirlenen şahıslar polis ekiplerince yakalandı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.
ŞÜPHELİLERDEN 10'U TUTUKLANDI
Yürütülen operasyonlar kapsamında toplam 16 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 21 bin 44 adet sentetik ecza hap, 1 kilogram metamfetamin, 250 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 52 gram esrar maddesi, 5 adet ecstacy, 1 gram kokain, 150 kök haşhaş bitkisi, 9 adet hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Haklarında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan işlem yapılan 14 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Ayrıca, 1 şüpheli hakkında '2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun', 1 şüpheli hakkında ise '3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun' kapsamında işlem başlatıldı.
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