Video Yaşam Nişan dönüşü felaket! 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Nişan dönüşü felaket! 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Nişan dönüşü felaket! 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

11 Haziran 2026 | 11:38

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde nişandan dönüşünde takla atan otomobilde 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, 6 Haziran'da akşam saatlerinde Çınar ilçesinin kırsal Alabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının nişanından dönenlerin bulunduğu, M.B. (19) yönetimindeki 34 EGV 658 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü M.B. ile yanındaki Samet Bulut (15), A.B. (19), A.İ.Ş. (18), İ.B. (18) ve Tahir Şan (18) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Samet Bulut ile Tahir Şan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAZA HABERİNİ ALINCA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza haberini alan Hıdır Bulut, olay yerine geldikten sonra yakınlarının yaşamını yitirdiğini öğrenince fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bulut, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hıdır Bulut'ın kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı kırsal Boğazören Mahallesi'nde toprağa verildi.

KAZA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, kazaya ilişkin araç içerisinden cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin yağışlı havada yolda ilerlediği sırada hız göstergesinin 159 kilometreyi gösterdiği görüldü. Görüntülerin devamında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aracın takla attığı anlar yer aldı.

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