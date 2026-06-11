Video Yaşam Tramvayda reşit olmayan kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs yolcular tarafından darbedildi! 'O senin evladın yaşında' | Video
Tramvayda reşit olmayan kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs yolcular tarafından darbedildi! 'O senin evladın yaşında' | Video

Tramvayda reşit olmayan kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs yolcular tarafından darbedildi! 'O senin evladın yaşında' | Video

11 Haziran 2026 | 11:01

Eyüpsultan'da, seyir halindeki tramvayda 17 yaşındaki kızı taciz ettiği öne sürülen şüpheli, diğer yolcular tarafından darbedildi. Demirkapı durağında indirilen şüpheli polise teslim edildi.

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Olay, dün öğle saatlerinde T4 Topkapı-Mecid-i Selam tramvayın yaşandı. İddiaya göre, bir kişi, 17 yaşlarında olduğu öğrenilen kızı taciz etti. Durumu farkeden yolcular, şüpheliyi darbetti. Eyüpsultan Demirkapı durağında indirilen şüpheli, güvenlik görevlilerine teslim edilerek polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi polis merkezine götürdü.

'O SENİN EVLADIN YAŞINDA'

Tramvayın içinde yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, bazı yolcuların şüpheliye "O senin evladın yaşında, o daha ufacık bir çocuk, çocuk" dediği anlar yer aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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