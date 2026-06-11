Video Yaşam SON DAKİKA… Mezdeke Aynur Kanbur cinayetinde korkunç iddia! Her şeyi cezaevinde planlamış: Olaydan 4 ay önce…
SON DAKİKA… Mezdeke Aynur Kanbur cinayetinde korkunç iddia! Her şeyi cezaevinde planlamış: Olaydan 4 ay önce…

SON DAKİKA… Mezdeke Aynur Kanbur cinayetinde korkunç iddia! Her şeyi cezaevinde planlamış: Olaydan 4 ay önce…

11 Haziran 2026 | 14:14

SON DAKİKA… Türkiye gündemini sarsan Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetinde zanlı Bülent Gündüz ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgilerde cinayeti itiraf eden Gündüz'ün daha önce de adam öldürmeye teşebbüs ettiği öğrenilirken verdiği ifadesinde Aynur Kanbur cinayetini cezaevindeyken planladığını iddia etti.

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CİNAYET PLANINI CEZAEVİNDE YAPMIŞ

Katil zanlısı Bülent Gündüz, Aynur Kanbur cinayetini cezaevinde planladığını iddia etti. Emniyette verdiği ifadede, "Cezaevinde bulunduğum süre zarfında Aynur ile olayı planladım. Bunun sebebi ara ara televizyonda Aynur'a denk gelmemdi. Oryantal dans yapması beni rahatsız ediyordu. Cezaevinde bulunduğum süre zarfında bunun hesabını sormak aklımdaydı. Evini tam olarak öğrendiğim tarihte, cezaevinden çıktıktan bir süre sonra, 2014 ya da 2015 yılında Beşiktaş ilçesinde tesadüfen Aynur'u sokakta gördüm. Arkasından takip ederek evini bu şekilde öğrenebilmiş oldum" ifadelerini kullandı.

'ADRESİ ÖĞRENDİKTEN SONRA KENDİSİNİ GÖZLEDİM'

Alınan ifade kapsamında katil zanlısı Bülent G.'nin cinayetten önce birkaç kez olay bölgesine giderek keşif yaptığı ortaya çıktı. Bu konuyla ilgili polis "Adresi öğrendikten sonra olay tarihine kadar adrese gidip kendisiyle diyaloğa girdiniz mi?" sorusunu sordu.

Bülent Gündüz, bu soruya "Aynur'un adresini öğrendikten sonra birkaç kez gidip kendisini gözledim ama kendisiyle bir diyaloğa girmedim" diye cevap verdiği öğrenildi.

"ÇOCUKLARIM BÜYÜYÜNCE İTİRAF EDECEKTİM"

Cinayetin ardından yıllarca tedirgin yaşadığını söyleyen Bülent Gündüz, "Polis her an gelecek diye bekliyordum. Her an tedirgin durumdaydım. Çocuklarımın elleri iş tutsun, ondan sonra gelip itirafta bulunacaktım" dedi. İfadesinin sonunda ise "Pişmanım" sözleriyle cinayeti kabul etti.

BAŞSAVCI VEKİLİ KATILIMIYLA YER GÖSTERME İŞLEMİ BAŞLIYOR

Bunun üzerine bugün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu Başsavcı Vekili'nin de katılımıyla polis ekiplerince olay yerinde 'yer gösterme işlemi' yapılıyor.

KEŞİF İŞLEMLERİ YAPILACAK

Şüpheli Bülent Gündüz olayı gerçekleştirdiği Narçiçeği Sokak'ta bulunan apartmana getirildi. Cinayet Büro ekipleri ve olayyeri inceleme ekipleri eşliğinde keşif işlemleri yapılacak.

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