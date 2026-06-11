Video Yaşam Yayalara yol vermeyen sürücülere toplam 1 milyon 358 bin TL ceza! Kameralardan tek tek tespit edildi
Yayalara yol vermeyen sürücülere toplam 1 milyon 358 bin TL ceza! Kameralardan tek tek tespit edildi

Yayalara yol vermeyen sürücülere toplam 1 milyon 358 bin TL ceza! Kameralardan tek tek tespit edildi

11 Haziran 2026 | 09:29

Gaziantep'te yaya geçidinde yayalara öncelik vermediği belirlenen 240 sürücüye 1 milyon 358 bin TL cezai işlem uygulandı. O anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin artırılması ve yayaların can güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde denetimler yaptı. Son bir ay içerisinde yapılan denetimlerde yaya geçitlerinde yayalara geçiş hakkı vermediği tespit edilen 240 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 358 bin 880 lira idari para cezası uygulandı.
Araçların yayaları geçiş hakkı vermediği anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

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