Otokoç saldırısına beş gözaltı… Adliyeye sevk edildiler 11 Haziran 2026 | 14:32 İstanbul Maltepe’de Otokoç Genel Müdürlüğü’nün binasına silahlı saldırı düzenleyen 5 kişi operasyonla yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Maltepe İlçesi'ndeki Otokoç Genel Müdürlüğü'nün binasına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili ikinci bir operasyon düzenledi.

İki ayrı operasyonda; silahlı saldırıyı gerçekleştiren, saldırı esnasında video kaydı alan, saldırı silahını veren ve olayla bağlantılı oldukları belirlenen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda iki uzun namlulu tüfek ve bir kısa namlulu otomatik tabanca ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.