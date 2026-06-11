Video Yaşam Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

11 Haziran 2026 | 23:54

Samsun’da kontrolden çıkan hafif ticari aracın yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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