Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
11 Haziran 2026 | 23:54
Samsun’da kontrolden çıkan hafif ticari aracın yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
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