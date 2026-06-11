Samsun'da telsizli fuhuş şebekesi çökertildi: Telsiz, silah ve ajandalarla yakalandılar

11 Haziran 2026 | 15:09

Samsun'da lüks bir spa merkezine düzenlenen fuhuş operasyonunda, polis baskınlarına karşı el telsizleriyle haberleşme ağı kuran 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreste 9 el telsizi, 2 kurusıkı tabanca, 49 sentetik hap ve , kadın çalışanların hesaplarının tutulduğu 3 ajanda ele geçirildi.