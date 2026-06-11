Video Yaşam Silahlı kavgada 5 tutuklama: 15 yaşındaki Ayaz kaldırıldığı hastanede öldü!
Silahlı kavgada 5 tutuklama: 15 yaşındaki Ayaz kaldırıldığı hastanede öldü!

Silahlı kavgada 5 tutuklama: 15 yaşındaki Ayaz kaldırıldığı hastanede öldü!

11 Haziran 2026 | 14:35

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Ayaz Çumru (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si çocuk 5'i sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından diğerleri ise adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı.

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Olay, 7 Haziran'da Karabağlar'da meydana geldi. Aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan iki taraf, birbirine konum göndererek buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede tabancalı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla başından vurulan Ayaz Çumru, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çumru, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı çalışma başlatıldı. Ekiplerin kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, olayla bağlantılı Ayaz Çumru dışında 4'ü çocuk olmak üzere toplam 13 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin tamamı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Operasyonlarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından, dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.Ö. (24), A.Ö. (20), S.Ö. (27), H.B. (17) ve S.H. (16) tutuklanırken, diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY KAMERADA

Öte yandan olay anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin ellerindeki silahlarla olay yerinde toplanmaları yer alıyor.

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