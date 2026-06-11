Bisikleti çaldı, işin içine polis girince geri getirdi 11 Haziran 2026 | 11:09 İstanbul Arnavutköy'de polisin takibiyle tespit edilen hırsızlık şüphelisi, çaldığı bisikleti polis merkezine getirip teslim etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Arnavutköy ilçesi Hicret Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki Luxera Bahçe Port Evleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arif Mehmet Akay'a ait bisiklet, 24 Mayıs günü sitenin ortak alanından çalındı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden olay yerine hangi plakalı araçla gelindiği tespit edildi. Araç üzerinden yapılan sorgulamada sürücü ile yanındaki ağabeyinin kimliği belirlendi.

Polis ekiplerinin ulaştığı şahıslar çalınan bisikleti teslim edebileceğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine araçla Yavuz Selim Polis Merkezi'ne gelen şüpheli, çalınan bisikleti de beraberinde getirdi. Polis merkezine gelen mağdur şahsa bisikleti teslim edildi.