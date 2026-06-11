Aydın'da feci kaza: İskelede çalışan işçi 30 metre yüksekten düştü!
11 Haziran 2026 | 19:06
Aydın’da fakülte inşaatında iskelede çalışırken üzerinde bulunduğu panonun yerinden çıkması sonucu 30 metre yükseklikten düşen Ferhat Çakır (27), ağır yaralandı. Olay, inşaattaki güvenlik kamerasına yansıdı.
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