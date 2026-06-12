Bir teknede başlayan yangın diğerlerine de sıçradı: 6 tekne zarar gördü | Video
12 Haziran 2026 | 10:27
Mersin’in Silifke ilçesi sınırlarında sahilde bağlı teknede çıkan yangın paniğe neden oldu. Kıyıda bağlı bulunan teknelerden 6'sı yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik ve adli incelemelerin sürdüğünü öğrenildi.
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