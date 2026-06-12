Elazığ'da 7 milyon liralık ziynet eşyası çalan 4 şüpheli tutuklandı | Video
12 Haziran 2026 | 16:45
Elazığ'da bir ikametten 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 4 şüpheli tutuklandı.
Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüphelinin kimlikleri ve gizlendikleri adresler belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalanan zanlılar gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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