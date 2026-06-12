Giresun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 111 şüpheli yakalandı | Video
12 Haziran 2026 | 14:18
Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik 18 ay süren teknik ve fiziki çalışmaların ardından 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 111 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan incelemelerde, söz konusu yasa dışı bahis yapılanmasının faaliyet gösterdiği dönem içerisinde yaklaşık 40 milyar liralık işlem hacmine ulaştığının değerlendirildiği öğrenildi.
Elde edilen deliller doğrultusunda Giresun merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 140 şüpheliden 111'i gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'sinin yurt dışında bulunduğu, bir kişinin ise cezaevinde olduğu belirlenirken, firari durumdaki 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Gözaltına alınanlar arasında Ceyhan Belediye Başkan Vekili Avukat S.A.Y.'nin eşi S.Y., Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi S.Ç. ile İstanbul'da İngilizce öğretmeni olarak görev yapan A.Ü.'nün de bulunduğu öğrenildi.
Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve çeşitli delillere el konuldu.
Soruşturmanın Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
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