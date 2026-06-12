Video Yaşam Büyükçekmece’de aracın bariyerlere çarptığı feci kaza kamerada | Video
Büyükçekmece’de aracın bariyerlere çarptığı feci kaza kamerada | Video

Büyükçekmece’de aracın bariyerlere çarptığı feci kaza kamerada | Video

12 Haziran 2026 | 14:26

İstanbul Büyükçekmece E-5 Karayolu’nda bariyerle çarpan araç yola savrulurken, arkasından gelen servis minibüsü de kaza yapan araca çarptı. Yaşanan kaza anları ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, dün sabah 07.00 sıralarında E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere girdi. O sırada arkada ilerleyen ve içinde yolcu taşıyan servis aracı ise duramayarak siyah renkli otomobile arkadan çarptı. Çevrede bulunan sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası siyah renkli aracın sürücüsünün ağır yaralı olduğu, servis aracının içerisinde ise 3 kişinin yaralandığı belirlendi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Siyah renkli otomobilin sürücüsünün yoğun bakımda tedavisi sürerken, yaşanan kaza anları servis aracının araç içi kamerasına böyle yansıdı.
Kazanın ardından bölgede 2 şerit trafiğe kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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