Büyükçekmece’de aracın bariyerlere çarptığı feci kaza kamerada | Video
12 Haziran 2026 | 14:26
İstanbul Büyükçekmece E-5 Karayolu’nda bariyerle çarpan araç yola savrulurken, arkasından gelen servis minibüsü de kaza yapan araca çarptı. Yaşanan kaza anları ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Siyah renkli otomobilin sürücüsünün yoğun bakımda tedavisi sürerken, yaşanan kaza anları servis aracının araç içi kamerasına böyle yansıdı.
Kazanın ardından bölgede 2 şerit trafiğe kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
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