Kapalıçarşı'da trafoda yangın çıktı! O anlar herkesi panikletti | Video

12 Haziran 2026 | 12:41

Fatih Kapalıçarşı'da saat 11.30 sıralarında trafoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle vatandaşların panik yaşadığı görüldü. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.