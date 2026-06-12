Video Yaşam Kapalıçarşı'da trafoda yangın çıktı! O anlar herkesi panikletti | Video
Kapalıçarşı'da trafoda yangın çıktı! O anlar herkesi panikletti | Video

Kapalıçarşı'da trafoda yangın çıktı! O anlar herkesi panikletti | Video

12 Haziran 2026 | 12:41

Fatih Kapalıçarşı'da saat 11.30 sıralarında trafoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle vatandaşların panik yaşadığı görüldü. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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