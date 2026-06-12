Video Yaşam Güngören'de 247 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi: 9 gözaltı | Video
Güngören'de 247 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi: 9 gözaltı | Video

Güngören'de 247 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi: 9 gözaltı | Video

12 Haziran 2026 | 12:10

İstanbul Güngören'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 247 bin 500 adet sentetik ecza hap ile üretimde kullanılan hammadde, çeşitli materyaller ve makineler ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Güngören'de 20 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 247 bin 500 adet sentetik ecza hap ile üretimde kullanılan hammadde, çeşitli materyaller ve makineler ele geçirildi. Çalışmaların devamında soruşturma kapsamında belirlenen adreslere 12 Haziran 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanaraki gözaltına alındı. Konuya ilişkin yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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