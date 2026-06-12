Güngören'de 247 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi: 9 gözaltı | Video

12 Haziran 2026 | 12:10

İstanbul Güngören'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 247 bin 500 adet sentetik ecza hap ile üretimde kullanılan hammadde, çeşitli materyaller ve makineler ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.