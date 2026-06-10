Ankara'da parkta dehşet: Eski kız arkadaşını kıskanıp 16 yaşındaki çocuğu öldürdü! Şüpheli gözaltında
10 Haziran 2026 10:41
Ankara Etimesgut'ta 17 yaşındaki bir genç, parkta eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki K.A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Sağlık ekiplerinin sedyede kalp masajı yaptığı K.A. kurtarılamazken, şüpheli ve babası polis ekiplerince gözaltına alındı.
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