Arnavutköy'de otelde ilginç olay: Aynı kişi adına 25 restorandan sipariş verildi | Video

28 Nisan 2026 | 16:41

Arnavutköy'de bir otelde konaklayan şahıs adına, yabancı bir numaradan yaklaşık 25 farklı restorandan sipariş verilmesi şaşkınlık oluşturdu. Otele gelen kuryeler, siparişlerin kendisine ait olmadığını söyleyen şahısla karşılaşırken, olayın geçmişe dayanan bir husumet nedeniyle yapıldığı iddia edildi.