Düzce'de uçuruma yuvarlanan 3 kişi operasyonla kurtarıldı | Video 28 Nisan 2026 | 08:03 Düzce'de uçuruma yuvarlanan bir kişiyi kurtarmak isteyen iki kişi de mahsur kaldı.

Olay, Beyköy beldesine bağlı Çınardüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Y.E.T. uçuruma yuvarlandı. Yanında bulunan S. T. ve M. T. uçuruma yuvarlanan şahsı kurtarmak isterken tehlikeli bölgeye inince geri çıkamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.



Bölgeye ulaşan ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen gerçekleştirdikleri çalışma sonucu mahsur kalan 3 kişiyi bulundukları yerden kurtardı. İlk kontrolleri olay yerinde yapılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.