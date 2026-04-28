İstanbul Sarıyer'de konteyner gemisi yalıya metreler kala karaya oturdu | Video

28 Nisan 2026 | 07:33

İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple sürüklenen ve yalıya çarpmasına metreler kala durabilen KAPPA isimli gemi Kıyı Emniyeti Ekipleri tarafından yüzdürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 00.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy açıklarında meydana geldi. 147 metrelik Türk bayraklı konteyner gemisi KAPPA, henüz bilinmeyen sebeple sürüklenmiş ve deniz kenarında bulunan yalıya çarpmasına metreler kala karaya oturmuştu. Kıyı Emniyeti Ekipleri ve dalgıçlar tarafından yapılan yaklaşık 6 saat süren hasar tespiti ve incelemelerin ardından karaya oturan gemi Kurtarma-5, Kurtarma-6 ve Kurtarma-8 römorkörleri tarafından çekilerek yüzdürülmeye başlandı. Ekipler tarafından çekilen gemi İstanbul Boğazı'ndan çıkarılarak güvenli şekilde demirletilecek. Öte yandan boğaz hattı boyunca geminin çekilmesi sebebiyle boğaz hattı henüz trafiğe açılmadı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA