İstanbul Sarıyer'de konteyner gemisi yalıya metreler kala karaya oturdu | Video

28 Nisan 2026 | 07:33

İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple sürüklenen ve yalıya çarpmasına metreler kala durabilen KAPPA isimli gemi Kıyı Emniyeti Ekipleri tarafından yüzdürüldü.