İstanbul'da sahte altın soruşturması; yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

İstanbul'da sahte altın soruşturması; yeni görüntüler ortaya çıktı

27 Nisan 2026 | 13:33

İstanbul'da sahte altın üreterek, kuyumcu ve döviz bürolarına sattıkları iddia edilen biri kadın 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hazırladıkları sahte altınları kuyumcu ve döviz bürolarında bozdurmaya çalışırken güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. İlk operasyonda satışa hazır tanınmış altın üreticilerinin damgaları bulunan çeşitli ebatlarda çok sayıda sahte altın ele geçirilmiş, örgüt lideri olduğu öne sürülen Yüksel Atabay ile birlikte 2 kişi tutuklanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte altın üretip satan şüphelilere yönelik operasyon yapılmıştı. Polis aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda biri kadın 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 5 mermi, 350 bin ve 3 milyon 500 bin değerinde iki tane senet ele geçirilmişti. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin sorguları tamamlandı. Hazırladıkları sahte altınları kuyumcu ve döviz bürolarında bozdurmaya çalışırken güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. İlk operasyonun ardından tutuklanan 2 kişi ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 9 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Şüphelilere yönelik yapılan ilk operasyonda Fatih'te bir atölyeye baskın yapan polis çinkodan üretilmiş ve üzerine tanınmış altın üreticilerinin sahte damgaları basılmış çeşitli gramajlarda çok sayıda materyal ele geçirmişti.

Zonguldak’ta karşı şeride geçen araç refüje çarptı... O anlar kamerada | Video 01:21
Zonguldak'ta karşı şeride geçen araç refüje çarptı... O anlar kamerada | Video 27.04.2026 | 13:21
Önce konuştu, sonra çarptı: O anlar kamerada | Video 01:18
Önce konuştu, sonra çarptı: O anlar kamerada | Video 27.04.2026 | 11:55
Eskişehir’de lastiklerine ateş edilerek durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı | Video 03:36
Eskişehir'de lastiklerine ateş edilerek durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı | Video 27.04.2026 | 11:51
Giresun’da yanan evdeki Kur’an-ı Kerim zarar görmedi | Video 01:45
Giresun'da yanan evdeki Kur’an-ı Kerim zarar görmedi | Video 27.04.2026 | 11:49
Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 04:23
Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 27.04.2026 | 11:45
Alkollü Galatasaraylı taraftar Aslantepe’yi birbirine kattı: Derbi öncesi aracını polislerin üzerine sürüp kaçtı 03:16
Alkollü Galatasaraylı taraftar Aslantepe’yi birbirine kattı: Derbi öncesi aracını polislerin üzerine sürüp kaçtı 27.04.2026 | 11:39
Kadıköy hırsızları yakalandı: Eve girip arabayı bile çaldılar | Video 00:48
Kadıköy hırsızları yakalandı: Eve girip arabayı bile çaldılar | Video 27.04.2026 | 11:17
Kartal’daki vahşi cinayetin zanlısı kamerada | Video 01:06
Kartal'daki vahşi cinayetin zanlısı kamerada | Video 27.04.2026 | 11:10
Başsavcı Ebru Cansu Gülistan Doku dosyasındaki sır operasyonu SABAH’a anlattı: Ankara’daki sinyal her şeyi değiştirdi! 02:08
Başsavcı Ebru Cansu Gülistan Doku dosyasındaki sır operasyonu SABAH’a anlattı: Ankara’daki sinyal her şeyi değiştirdi! 27.04.2026 | 11:01
Eskişehir’de kaldırıma çıkan araç yayayı ezdi | Video 00:44
Eskişehir'de kaldırıma çıkan araç yayayı ezdi | Video 27.04.2026 | 10:56
Denizli’de otomobilden yol kenarına atılan kadın yardım çığlıklarıyla bulundu | Video 03:41
Denizli'de otomobilden yol kenarına atılan kadın yardım çığlıklarıyla bulundu | Video 27.04.2026 | 10:47
Çocukluk arkadaşına IBAN’ını verdi, hakkında 70 dava açıldı | Video 04:15
Çocukluk arkadaşına IBAN'ını verdi, hakkında 70 dava açıldı | Video 27.04.2026 | 10:44
Adana’da bir haftada 5 araç çalan hırsız tutuklandı: Görüntülerdeki kişi bana benziyor | Video 01:26
Adana'da bir haftada 5 araç çalan hırsız tutuklandı: "Görüntülerdeki kişi bana benziyor" | Video 27.04.2026 | 10:40
Kavgada göğsünden bıçaklandı, hastanede hayatını kaybetti | Video 01:34
Kavgada göğsünden bıçaklandı, hastanede hayatını kaybetti | Video 27.04.2026 | 10:38
Emekli polis bulduğu 250 bin TL’lik döviz olan çantayı sahibine teslim etti | Video 01:22
Emekli polis bulduğu 250 bin TL'lik döviz olan çantayı sahibine teslim etti | Video 27.04.2026 | 10:34
Hatay’da göçmen kaçıran organizatöre 124 bin TL trafik cezası | Video 00:41
Hatay'da göçmen kaçıran organizatöre 124 bin TL trafik cezası | Video 27.04.2026 | 09:11
Bayrampaşa’da servis midibüsü alev alev yandı | Video 01:31
Bayrampaşa’da servis midibüsü alev alev yandı | Video 27.04.2026 | 08:56
İstanbul merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu: 11 şüpheli yakalandı | Video 00:20
İstanbul merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu: 11 şüpheli yakalandı | Video 27.04.2026 | 08:52
Lüleburgaz’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 00:32
Lüleburgaz'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 27.04.2026 | 08:18

