Alkollü Galatasaraylı taraftar Aslantepe’yi birbirine kattı: Derbi öncesi aracını polislerin üzerine sürüp kaçtı 27 Nisan 2026 | 11:42 Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını izlemeye gelen taraftar ortalığı birbirine kattı. Serkan D. isimli kişi, stad görevlileri tarafından P3 otoparkına yönlendirilmesine rağmen aracıyla P1-P2 otoparkından girmek istedi. Aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek olay yerinden kaçan şahıs, yaklaşık 1 kilometre sonra durdurulması ve görevlilere zorluk çıkarmaya devam etmesi üzerine gözaltına alındı. Şahsın alkol ölçüm sonucunun 1.33 promil olduğu belirlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin geçtiğimiz gün karşı karşıya geldiği maç için stada gelen Serkan D. isimli şahıs, 34 N.. 702 plakalı aracıyla stad görevlileri tarafından P3 otoparkına yönlendirilmesine rağmen aracıyla P1-P2 otoparkından girmek istedi. İddiaya göre güvenlik görevlilerine zorluk çıkarması üzerine şüpheli Serkan D., P3 otoparkından girmesi gerektiğini defalarca ifade edilmesine rağmen aracını hareket ettirmeyip otopark girişini kapattı, sonrasında aracını görevli memurların üzerine sürerek olay yerinden kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI ALKOLLÜ ÇIKTI

Şüpheli Serkan D. yaklaşık bir kilometre sonra Sarıyer Huzur Mahallesi, Azerbaycan Caddesi üzerinde durdurularak polis ekiplerince aracından indirilmek istendi ancak görevlilere zorluk çıkarmaya devam etmesi üzerine 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan gözaltına alındı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, şüpheli Serkan D.'nin alkol ölçüm sonucunun 1.33 promil olduğu öğrenildi.