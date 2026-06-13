Video Yaşam Tokat'ta 24 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari jandarma operasyonuyla yakalandı | Video
Tokat'ta 24 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari jandarma operasyonuyla yakalandı | Video

Tokat'ta 24 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari jandarma operasyonuyla yakalandı | Video

13 Haziran 2026 | 12:35

Tokat'ta hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 24 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve 7 aydır aranan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında hakkında 8 ayrı suç dosyasından kesinleşmiş 24 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.A.'nın izini sürdü. Yaklaşık 7 aydır aranan firari hükümlünün yakalanması için Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından fiziki ve teknik takip gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yeri tespit edilen M.A., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların gece gündüz aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tokat’ta 24 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari jandarma operasyonuyla yakalandı | Video 00:12
Tokat'ta 24 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari jandarma operasyonuyla yakalandı | Video 13.06.2026 | 11:44
Parmağı demir kapıya sıkışan kadını itfaiye kurtardı | Video 02:17
Parmağı demir kapıya sıkışan kadını itfaiye kurtardı | Video 13.06.2026 | 11:25
Kapıları koçbaşlarıyla kırdılar, çatı katında uyuşturucu yakaladılar! | Video 02:17
Kapıları koçbaşlarıyla kırdılar, çatı katında uyuşturucu yakaladılar! | Video 13.06.2026 | 10:11
Husumetli olduğu kuzenleri tarafından böyle darbedildi | Video 07:35
Husumetli olduğu kuzenleri tarafından böyle darbedildi | Video 13.06.2026 | 09:48
Gaziantep’te 4.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem anı kameraya böyle yansıdı | Video 00:50
Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem anı kameraya böyle yansıdı | Video 13.06.2026 | 09:31
Ankara’da yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı | Video 01:36
Ankara'da yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı | Video 13.06.2026 | 08:50
MİT’ten kredi kartı şebekesine operasyon: 3 gözaltı | Video 00:17
MİT’ten kredi kartı şebekesine operasyon: 3 gözaltı | Video 13.06.2026 | 08:50
Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi: Ramazan Ökten’in ailesi ile ilgili inceleme! | Video 01:59
Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi: Ramazan Ökten'in ailesi ile ilgili inceleme! | Video 12.06.2026 | 16:25
Elazığ’da 7 milyon liralık ziynet eşyası çalan 4 şüpheli tutuklandı | Video 00:30
Elazığ'da 7 milyon liralık ziynet eşyası çalan 4 şüpheli tutuklandı | Video 12.06.2026 | 15:40
Büyükçekmece’de aracın bariyerlere çarptığı feci kaza kamerada | Video 00:58
Büyükçekmece’de aracın bariyerlere çarptığı feci kaza kamerada | Video 12.06.2026 | 14:12
Giresun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 111 şüpheli yakalandı | Video 00:42
Giresun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 111 şüpheli yakalandı | Video 12.06.2026 | 14:12
Kapalıçarşı’da trafoda yangın çıktı! O anlar herkesi panikletti | Video 00:26
Kapalıçarşı'da trafoda yangın çıktı! O anlar herkesi panikletti | Video 12.06.2026 | 12:20
Güngören’de 247 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi: 9 gözaltı | Video 00:55
Güngören'de 247 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi: 9 gözaltı | Video 12.06.2026 | 12:03
Antalya’da bir kadın ateşe verdiği eve kendisini kilitledi, kapı kırılarak çıkarıldı | Video 01:02
Antalya'da bir kadın ateşe verdiği eve kendisini kilitledi, kapı kırılarak çıkarıldı | Video 12.06.2026 | 11:36
Bir teknede başlayan yangın diğerlerine de sıçradı: 6 tekne zarar gördü | Video 00:39
Bir teknede başlayan yangın diğerlerine de sıçradı: 6 tekne zarar gördü | Video 12.06.2026 | 10:15
Küçükçekmece’de ’tombala’ operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:54
Küçükçekmece'de 'tombala' operasyonu: 5 gözaltı | Video 12.06.2026 | 10:12
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: Yakalanan 16 şüpheliden 10’u tutuklandı | Video 00:49
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: Yakalanan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı | Video 12.06.2026 | 09:40
SON DAKİKA: Silivri Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: 17 gözaltı | Video 01:27
SON DAKİKA: Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 17 gözaltı | Video 12.06.2026 | 09:13
Fatih’te 3 motosiklet birbirine girdi: 1’i ağır 5 yaralı | Video 02:37
Fatih'te 3 motosiklet birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı | Video 12.06.2026 | 08:51
İstanbul’da DEAŞ’a para aktaran 8 şüpheli yakalandı | Video 00:34
İstanbul’da DEAŞ’a para aktaran 8 şüpheli yakalandı | Video 12.06.2026 | 08:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA