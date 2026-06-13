Tokat'ta 24 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari jandarma operasyonuyla yakalandı | Video
13 Haziran 2026 | 12:35
Tokat'ta hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 24 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve 7 aydır aranan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
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