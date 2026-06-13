Video Yaşam Bahçede fenalaşan hasta, tekneyle ambulansa ulaştırıldı | Video
Bahçede fenalaşan hasta, tekneyle ambulansa ulaştırıldı | Video

Bahçede fenalaşan hasta, tekneyle ambulansa ulaştırıldı | Video

13 Haziran 2026 | 16:49

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Çelikeşbaşı köyünde bahçesinde çalışırken fenalaşan Abdullah G. (60), tekneye alınarak Ilısu Baraj Gölü kıyısında bekleyen ambulansa ulaştırılıp hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Kurtalan ilçesine bağlı Ilısu Baraj Gölü karşısındaki Çelikeşbaşı köyünde meydana geldi. Bahçesinde çalıştığı sırada aniden fenalaşan Abdullah G.'yi gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri zaman kazanmak için kara yolu yerine, gölde tekne kullanarak köye ulaştı. Hastaya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, Abdullah G.'yi sedyeye alarak köylülerin de yardımıyla tekneye bindirdi. Göl havzası kıyısında bekleyen ambulansa ulaştırılan Abdullah G., daha sonra Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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